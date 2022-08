Fiorentina - Napoli termina 0-0 (Di domenica 28 agosto 2022) Il Napoli non riesce a portare a casa i tre punti contro la Fiorentina, partita non proprio ricca di emozioni, solo due le occasioni nette per tutti i 90 minuti di gioco. Il Napoli và vicinissimo al vantaggio nel secondo tempo con i colpi di testa di Rrahmani e Lozano, per la Fiorentina l'azione più pericolosa è con Barak che con un tiro da dentro l'area non trova la porta. Da segnalare un gol annullato a Victor Osimhen per fuorigioco. Il Napoli è ora a 7 punti insieme a Milan, Lazio, Atalanta, Torino e Roma. Leggi su terzotemponapoli (Di domenica 28 agosto 2022) Ilnon riesce a portare a casa i tre punti contro la, partita non proprio ricca di emozioni, solo due le occasioni nette per tutti i 90 minuti di gioco. Ilvà vicinissimo al vantaggio nel secondo tempo con i colpi di testa di Rrahmani e Lozano, per lal'azione più pericolosa è con Barak che con un tiro da dentro l'area non trova la porta. Da segnalare un gol annullato a Victor Osimhen per fuorigioco. Ilè ora a 7 punti insieme a Milan, Lazio, Atalanta, Torino e Roma.

