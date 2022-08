Euphoria: un personaggio amato non tornerà nella terza stagione (Di domenica 28 agosto 2022) La terza stagione di Euphoria dovrà fare a meno di un personaggio femminile molto amato dal pubblico e simbolo del body positive. Quando la terza stagione di Euphoria tornerà sui piccoli schermi internazionali, dovrà fare a meno di un personaggio piuttosto amato dal pubblico. Potete tirare un sospiro di sollievo, perché non si tratta di Zendaya. La sua Rue è una chiave indispensabile affinché Euphoria funzioni. Eppure la serie TV ha approfondito con minuzia le sfumature dei personaggi secondari, regalando loro maggiore risalto nel corso della seconda stagione. Basti pensare all’evoluzione di Cassie, interpretata da una strabiliante Sydney Sweeney. O ancora a Maddy, ... Leggi su velvetmag (Di domenica 28 agosto 2022) Ladidovrà fare a meno di unfemminile moltodal pubblico e simbolo del body positive. Quando ladisui piccoli schermi internazionali, dovrà fare a meno di unpiuttostodal pubblico. Potete tirare un sospiro di sollievo, perché non si tratta di Zendaya. La sua Rue è una chiave indispensabile affinchéfunzioni. Eppure la serie TV ha approfondito con minuzia le sfumature dei personaggi secondari, regalando loro maggiore risalto nel corso della seconda. Basti pensare all’evoluzione di Cassie, interpretata da una strabiliante Sydney Sweeney. O ancora a Maddy, ...

