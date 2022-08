Danilo Gallinari, menisco ko: salta Europei basket 2022 (Di domenica 28 agosto 2022) (Adnkronos) – Danilo Gallinari salta gli Europei di basket 2022. La risonanza magnetica effettuata sul ginocchio dopo l’infortunio occorsogli ieri sera nella gara di qualificazione ai mondiali contro la Georgia ha evidenziato la rottura del menisco sinistro ma fortunatamente non ha confermato i timori peggiori, quelli di una possibile rottura del legamento crociato anteriore. Lo rende noto la Fip (Federazione italiana pallacanestro) con un comunicato. La rottura del menisco è diagnosi purtroppo sufficiente a mandare in fumo i sogni di Europeo – al via il 1 settembre in diretta su Sky Sport – per il giocatore azzurro, mantenendo invece un orizzonte più ottimistico per la sua stagione Nba, che prenderà ufficialmente il via il 27 settembre con ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 28 agosto 2022) (Adnkronos) –glidi. La risonanza magnetica effettuata sul ginocchio dopo l’infortunio occorsogli ieri sera nella gara di qualificazione ai mondiali contro la Georgia ha evidenziato la rottura delsinistro ma fortunatamente non ha confermato i timori peggiori, quelli di una possibile rottura del legamento crociato anteriore. Lo rende noto la Fip (Federazione italiana pallacanestro) con un comunicato. La rottura delè diagnosi purtroppo sufficiente a mandare in fumo i sogni di Europeo – al via il 1 settembre in diretta su Sky Sport – per il giocatore azzurro, mantenendo invece un orizzonte più ottimistico per la sua stagione Nba, che prenderà ufficialmente il via il 27 settembre con ...

