Ajax | Schreuder | «Antony? Ormai tutto ruota attorno ai soldi»

(Di domenica 28 agosto 2022) Le parole del tecnico dell’sul probabile addio di: «É triste, maai soli» L’ha battuto l’Utrecht per 2-0 con gol di Berghuis e Brobbey. Non convocato invece, sempre più vicino al passaggio al Manchester United. Di seguito le parole del tecnico degli olandesi, Alfreda ESPN. «È molto triste. Di questi tempiai. Io trovo che sia molto triste, ma è il nostro mondo. Non sono contento che stiano accadendo queste cose». L'articolo proviene da Calcio News 24.

