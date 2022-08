Aggredisce medico al pronto soccorso di Civitavecchia: denunciato (Di domenica 28 agosto 2022) (Adnkronos) – Pretendeva di essere ricoverato, pur non avendo patologie, e per questo ha aggredito e schiaffeggiato un medico del pronto soccorso dell’ospedale ‘San Paolo’ di Civitavecchia. L’aggressore, un ragazzo italiano di 24 anni, si è presentato al nosocomio e al rifiuto dei medici di ricoverarlo ha aggredito un medico di 54 anni con spinte e schiaffi. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Civitavecchia che hanno identificato e denunciato il giovane per violenza a pubblico ufficiale. Sull’aggressione il medico ha presentato anche una querela in caserma. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 28 agosto 2022) (Adnkronos) – Pretendeva di essere ricoverato, pur non avendo patologie, e per questo ha aggredito e schiaffeggiato undeldell’ospedale ‘San Paolo’ di. L’aggressore, un ragazzo italiano di 24 anni, si è presentato al nosocomio e al rifiuto dei medici di ricoverarlo ha aggredito undi 54 anni con spinte e schiaffi. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione diche hanno identificato eil giovane per violenza a pubblico ufficiale. Sull’aggressione ilha presentato anche una querela in caserma. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Roma__SPQR : 'Sto male, ricoveratemi'. Per il medico sta bene e lui lo aggredisce - romatoday : 'Sto male, ricoveratemi'. Per il medico sta bene e lui lo aggredisce - KCaustico : @Fiamma_jv @aboubakar_soum @andinganso Quindi uno che aggredisce verbalmente un medico che lo sta curando, non lo f… - trimpa48 : RT @gerontix: Il #medico di #Lignano ha sbagliato a curarlo, era da affidare a un veterinario! - FilippoCarmigna : RT @RaiNews: L'episodio è avvenuto la scorsa notte mentre il dottore, Andi Nganso, era di turno al punto di primo intervento di Lignano. 'I… -