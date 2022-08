Trevisan-Rodina in tv: data, orario, canale e diretta streaming US Open 2022 (Di sabato 27 agosto 2022) Martina Trevisan sfiderà Evgeniya Rodina nel primo turno degli US Open 2022, quarto ed ultimo Slam della stagione. Tra le due non ci sono precedenti. L’azzurra si presenta all’appuntamento dopo l’ottavo di finale raggiunto a Cleveland, in cui si è ritirata precauzionalmente prima di entrare in campo contro la cinese Shuai Zhang a causa di un fastidio fisico. La toscana è testa di serie numero ventisette della manifestazione e punta a fare bene anche su una superficie storicamente poco redditizia per il proprio tennis. Trevisan partirà nettamente favorita contro la russa. Quest’ultima è in gara grazie al ranking protetto ed al via in un incontro ufficiale dopo più di tre anni. Attualmente è addirittura senza classifica WTA. Possiede, però, un best ranking al numero 67 raggiunto proprio nel maggio del ... Leggi su sportface (Di sabato 27 agosto 2022) Martinasfiderà Evgeniyanel primo turno degli US, quarto ed ultimo Slam della stagione. Tra le due non ci sono precedenti. L’azzurra si presenta all’appuntamento dopo l’ottavo di finale raggiunto a Cleveland, in cui si è ritirata precauzionalmente prima di entrare in campo contro la cinese Shuai Zhang a causa di un fastidio fisico. La toscana è testa di serie numero ventisette della manifestazione e punta a fare bene anche su una superficie storicamente poco redditizia per il proprio tennis.partirà nettamente favorita contro la russa. Quest’ultima è in gara grazie al ranking protetto ed al via in un incontro ufficiale dopo più di tre anni. Attualmente è addirittura senza classifica WTA. Possiede, però, un best ranking al numero 67 raggiunto proprio nel maggio del ...

