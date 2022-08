Temporale, black out a Selvino: via la corrente per cinque ore (Di sabato 27 agosto 2022) Selvino. black out a Selvino dalle 5.30 di sabato mattina fino alle 10.30 circa. Il Temporale che nella notte ha interessato gran parte della provincia di Bergamo, ha colpito la linea elettrica del Comune della valle Seriana, lasciando senza corrente tutto il paese. Ricevute le prime segnalazioni, gli uffici comunali si sono messi al lavoro per cercare di risolvere il problema. Hanno prima contattato Amias, l’azienda che gestisce il servizio municipalizzato della distribuzione dell’acqua e dell’energia elettrica, ma presto si è scoperto che il problema che aveva interessato la rete era in capo a Enel. I tecnici sono quindi intervenuti e il guasto è stato riparato: la corrente è tornata intorno a metà mattina. Leggi su bergamonews (Di sabato 27 agosto 2022)out adalle 5.30 di sabato mattina fino alle 10.30 circa. Ilche nella notte ha interessato gran parte della provincia di Bergamo, ha colpito la linea elettrica del Comune della valle Seriana, lasciando senzatutto il paese. Ricevute le prime segnalazioni, gli uffici comunali si sono messi al lavoro per cercare di risolvere il problema. Hanno prima contattato Amias, l’azienda che gestisce il servizio municipalizzato della distribuzione dell’acqua e dell’energia elettrica, ma presto si è scoperto che il problema che aveva interessato la rete era in capo a Enel. I tecnici sono quindi intervenuti e il guasto è stato riparato: laè tornata intorno a metà mattina.

