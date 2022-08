Ronaldo-Napoli: la trattativa che fa sognare una città (Di sabato 27 agosto 2022) Sembrava essere un’idea proibita. Uno di quei sogni a cui nessuno vuole davvero crederci. Invece più passano i giorni, e più sembra che l’operazione sia fattibile. In base ai limiti economici certo, e a quanto il Manchester United intenda dare il proprio supporto, ma il binomio Ronaldo-Napoli non è più solo fantasia. Tutto è nato nelle scorse settimane tramite un’indiscrezione interna al mondo azzurro, nel quale si era già vociferata una possibilità quanto mai utopica al tempo. L’indiscrezione però si è tramutata in possibilità nelle scorse ore dopo che anche lo stesso Jorge Mendes, agente del fenomeno portoghese, è intervenuto in prima persona per far quadrare la trattativa. CR7 ormai non si sente più un giocatore dei Red Devils da mesi, e la possibilità di rigiocare la Champions League in un campionato dove ha già dimostrato di ... Leggi su zon (Di sabato 27 agosto 2022) Sembrava essere un’idea proibita. Uno di quei sogni a cui nessuno vuole davvero crederci. Invece più passano i giorni, e più sembra che l’operazione sia fattibile. In base ai limiti economici certo, e a quanto il Manchester United intenda dare il proprio supporto, ma il binomionon è più solo fantasia. Tutto è nato nelle scorse settimane tramite un’indiscrezione interna al mondo azzurro, nel quale si era già vociferata una possibilità quanto mai utopica al tempo. L’indiscrezione però si è tramutata in possibilità nelle scorse ore dopo che anche lo stesso Jorge Mendes, agente del fenomeno portoghese, è intervenuto in prima persona per far quadrare la. CR7 ormai non si sente più un giocatore dei Red Devils da mesi, e la possibilità di rigiocare la Champions League in un campionato dove ha già dimostrato di ...

