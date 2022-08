L’ultimo “miracolo” di Padre Pio | l’attore Shia LaBeouf si converte

Leggi su nicolaporro

(Di sabato 27 agosto 2022) Il famoso attore americanoLaBoeuf si è convertito al cattolicesimo a furia di interpretarePio in un film hollywoodiano di prossima uscita., versatilissimo, ha cominciato da ragazzino nel cult Holes. Buchi nel deserto, poi ha interpretato tantissimi film di primo piano, tra cui Fury con Brad Pitt e la saga Transformers, e ricordiamo pure il giovane Indiana Jones ne I teschi di cristallo. Vita altrettanto tumultuosa, come molti dei suoi colleghi, tra droga e disordini vari, dice di essere rimasto folgorato sulla via di Damasco proprio mentre, dovendo interpretare il santo preconciliare, imparava dire la vecchia messa in latino. Dovrebbe assumere come patrono Gelasio il Mimo, singolare martire d’epoca romana che fu ingaggiato da Diocleziano proprio per beffeggiare sul palco i riti cristiani: solo che, uscito dall’acqua ...