La vacanza finisce in tragedia | bimba di 7 anni muore sotto una statua | cosa è successo

Una bimba di 7 anni di Napoli, Lavinia Trematerra, è morta a Monaco di Baviera, in Germania. La bimba, secondo quanto riportato dal sito del quotidiano Roma, è stata colpita da una statua di marmo nel salone centrale dell'albergo nel quale si trovava insieme ai genitori, gli avvocati Michele Trematerra e Valentina Poggi. La bimba è stata trasportata d'urgenza in ospedale, dove però è deceduta nonostante i tentativi dei medici di salvarla. Si attende ora l'esecuzione dell'autopsia per riportare la salma in Italia. Una tragedia che non ha alcuna spiegazione razionale. Solo il lavoro degli inquirenti potrà spiegare il motivo per cui la piccola Lavinia è morta mentre si trovava in vacanza con i suoi genitori.

