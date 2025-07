Gli Usa | stop ai Patriot La sola scelta per Kiev sono debiti con Trump

Gli Stati Uniti hanno deciso di sospendere le forniture di missili Patriot a Kiev, segnando un cambio di rotta che solleva molte domande sul futuro del sostegno occidentale all’Ucraina. In un contesto in cui la guerra si combatte anche con le scelte politiche e i debiti di memoria, questa mossa potrebbe essere interpretata come un tentativo di riequilibrio, ma lascia aperti interrogativi sulla stabilità e sulle alleanze internazionali.

Senza armi non si combattono guerre, potremmo dire parafrasando il vecchio adagio del monaco alla badessa. La Casa bianca ha confermato che interromperà le forniture di missili intercettori

Ucraina, stop Usa a invio armi e missili antiaerei Patriot e Hellfire a Kiev, Kelly: "Al primo posto gli Stati Uniti, stiamo finendo scorte“ - Gli Stati Uniti hanno deciso di sospendere l'invio di armi, tra cui missili Patriot e Hellfire, a Kiev, evidenziando un cambio di rotta rispetto alle decisioni dell'amministrazione Biden.

