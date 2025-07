Janeway e il ritorno dell’attrice originale rivelazioni dal creatore di lower decks

Nel mondo di Star Trek, le prospettive sono infinite e le sorprese dietro l'angolo. La quinta stagione di Lower Decks ha ampliato il concetto di multiverso, portando alla luce versioni alternative dei nostri personaggi preferiti. Tra le ipotesi più emozionanti dei fan, si discute il possibile ritorno di Genevieve Bujold come Captain Janeway, una notizia che potrebbe rivoluzionare l’universo Trek e aprire nuove strade narrative. La domanda ora è: cosa ci riserva il futuro?

