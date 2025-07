Sinergia con la Roma per Wesley | contatti tra Everton e Flamengo | CMIT

Il calciomercato si infiamma con importanti sviluppi: la Roma, in sinergia con la famiglia Friedkin, punta deciso su Wesley, obiettivo di lunga data. Con contatti tra Everton e Flamengo e una forte volontà di collaborazione, i giallorossi si avvicinano sempre più all’esterno brasiliano, che intanto ha attirato l’interesse di diversi club europei. La trattativa si prospetta intensa e dal grande impatto: l’affare potrebbe presto sbloccarsi e rivoluzionare le strategie di mercato di Roma e Everton.

I due club di proprietà della famiglia Friedkin sono pronti a cooperare per l'esterno brasiliano Ormai da settimane vi raccontiamo dell'interessamento di Juventus e Roma per Wesley. Seguito da diversi club di Premier League e oggetto di un'offerta di 25 milioni dello Zenit rispedita al mittente, con il passare dei giorni l'esterno brasiliano è diventato un obiettivo concreto soprattutto dei giallorossi. Sinergia con la Roma per Wesley: contatti tra Everton e Flamengo CM.IT (Lapresse) – calciomercato.it Gian Piero Gasperini, d'altronde, già la scorsa estate aveva avallato il suo approdo all'Atalanta, sfumato solo per le tempistiche dell'arrivo in Italia del 21enne, impegnato allora in Coppa Libertadores con il Flamengo.

