Stati Uniti l’estorsione di Trump a Paramount

Scandalo o semplice strategia mediatica? Negli Stati Uniti, Donald Trump ha accusato Paramount Global di estorsione in un caso che sta facendo discutere l’intera nazione. La vicenda riguarda un’intervista trasmessa a ottobre nei programmi di approfondimento "Face the Nation" e altri, sollevando domande sulla libertà di stampa e le pressioni politiche. Ma cosa c’è dietro questa intricata disputa? Scopriamolo insieme.

Paramount Global, la società madre della Cbs, ha patteggiato una causa intentata da Donald Trump per un'intervista andata in onda a ottobre nei programmi di approfondimento Face the Nation.

Paramount ha offerto una cifra gigantesca a Donald Trump per far decadere una causa da 20 miliardi di dollari - Paramount ha offerto una cifra record a Donald Trump per far decadere una causa legale da 20 miliardi di dollari, legata alla sua disputa con 60 Minutes.

Il presidente degli Stati Uniti ha ottenuto un risarcimento da Paramount dopo aver accusato 60 Minutes di aver manipolato un’intervista a Kamala Harris Vai su X

