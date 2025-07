Ultim’ora Beukema contatti in corso in questi minuti | la mossa del Napoli

ultim'ora: Beukema è al centro delle trattative di calciomercato in questi minuti, segnando una svolta nel futuro del Napoli. Dopo aver conquistato lo scudetto, la società partenopea si prepara a rafforzare la rosa per affrontare con determinazione una stagione ricca di impegni prestigiosi, tra cui Champions League, Coppa Italia e Supercoppa italiana. Proprio per questo motivo, le mosse sul mercato diventano cruciali per mantenere il passo e puntare ancora più in alto.

Proprio per questo motivo, dopo gli arrivi di Luca Marianucci e Kevin De Bruyne, Aurelio De Laurentiis e Giovanni Manna vogliono regalare altri calciatori al tecnico salentino. Proprio sul fronte calciomercato, di fatto, bisogna segnalare delle grosse novità.

