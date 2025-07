La Corea del Nord pronta a inviare altri 30mila soldati in Ucraina | Kiev | Le armi dagli Usa arriveranno ancora

Le tensioni tra potenze mondiali si fanno sempre più intense: mentre la Corea del Nord si prepara a inviare altri 30mila soldati in Ucraina, gli Stati Uniti continuano a bloccare la consegna di sistemi di difesa aerea a Kiev. In un contesto di crisi crescente, la telefonata tra Macron e Putin apre spiragli di dialogo, ma la strada verso la pace resta ancora irta di ostacoli. La situazione globale si sta evolvendo rapidamente, ecco cosa c’è da sapere.

Telefonata Macron-Putin, l'Eliseo: "Negoziati e cessate il fuoco". Gli Usa bloccano l'invio di alcuni sistemi di difesa aerea per Kiev.

Ucraina, la Corea del Nord pronta a inviare altri 30mila soldati al fronte al fianco di Mosca | Kiev: "Le armi dagli Usa arriveranno ancora" - In un quadro di tensioni crescenti e alleanze instabili, Ucraina e Corea del Nord si preparano a rafforzare le proprie fila sul fronte, mentre le armi occidentali continuano ad arrivare.

Ucraina, 007 Kiev: Corea del Nord triplicherà soldati in Russia, fino a 30mila in più - un è pronta a triplicare il numero dei suoi soldati inviati in Russia, lungo la linea del fronte, per combattere contro le forze ucraine. Scrive adnkronos.com

Corea del Nord pronta a inviare 30mila soldati a combattere per Putin in Ucraina. Kiev: «L'obiettivo? Creare un debito di sangue con Mosca» - La Corea del Nord è pronta a triplicare il numero delle sue truppe impegnate al fianco della Russia nel conflitto in Ucraina, inviando altri 25. Segnala msn.com