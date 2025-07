Mercato Milan si attende la risposta del Club Brugge per Jashari Intanto Musah…

Il mercato del Milan si infuoca con l’attesa della risposta del Club Brugge su Jashari, mentre l’attenzione si sposta anche sul fronte internazionale: dalla Premier League arrivano richieste per Musah. La campagna acquisti rossonera si prospetta ricca di colpi e sorprese, con il club pronto a rafforzare il cuore della squadra. Resta da vedere quale sarà la prossima mossa vincente per il Diavolo.

Il Milan prosegue il suo lavoro per rinforzare il centrocampo: si attende la risposta per Jashari. Intanto dalla Premier richiedono Musah. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Mercato Milan, si attende la risposta del Club Brugge per Jashari. Intanto Musah…

In questa notizia si parla di: milan - attende - risposta - jashari

Roma, Dovbyk in dubbio per il Milan: Ranieri attende gli esami - La Roma si prepara a una sfida cruciale contro il Milan, ma la presenza di Artem Dovbyk resta in bilico.

Milan, presentata una nuova offerta per Jashari: si attende la risposta del Club Brugge Vai su X

Il Milan in attesa di una risposta dal Brugge per Jashari. Parte fissa di 32 Milioni che può diventare 37/38. Il giocatore continua a spingere per la cessione. Vai su Facebook

Si attende la risposta del Brugge all'ultima offerta del Milan per Jashari; SKY - Milan, si attende la risposta del Club Brugge per Jashari; Il Milan ha rilanciato per Jashari: si attende la risposta del Club Brugge.

Milan, si continua ad aspettare la risposta del Club Brugge per Jashari - Il Milan continua ad aspettare la risposta del Club Brugge all'offerta da 32 milioni più bonus fatta per Jashari ... Si legge su gianlucadimarzio.com

Milan-Jashari, nuova offerta da 30 milioni: si attende la risposta del Brugge - I rossoneri hanno presentato una nuova offerta al Club Bruges per Ardon Jashari da 30 milioni di euro. Come scrive sport.sky.it