Mercato Morata-Como | c’è l’accordo Si attende l’ufficialità da Galatasaray e Milan

Il mercato si infiamma con il possibile arrivo di Alvaro Morata al Como, un rinforzo di prestigio che potrebbe rivoluzionare l’attacco del club. L’accordo con il Galatasaray e il Milan è in fase avanzata, con le ufficialità attese a breve. Il Como si prepara ad accogliere questa grande opportunità, mentre i rossoneri lavorano per il prestito. Una trattativa che promette scintille e nuovi scenari nel calcio italiano.

Il Como è pronto ad accogliere un rinforzo di prestigio per il suo attacco: Alvaro Morata. Milan a Lavoro per la chiusura del prestito. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Mercato, Morata-Como: c’è l’accordo. Si attende l’ufficialità da Galatasaray e Milan

In questa notizia si parla di: morata - como - milan - mercato

Calciomercato Como, si tenta il grande colpo Morata in attacco. Svelato il piano di Fabregas - Il calciomercato di Como si infiamma: dopo aver puntato sul promettente Baturina, la squadra pensa in grande e mira a un colpo da urlo in attacco.

#Calciomercato @acmilan, per #Thiaw e @AlvaroMorata al Como tutto bloccato: i motivi - #Mercato #ACMilan #Milan #SempreMilan #Morata #transfers Vai su X

Milan e Como infiammano il mercato. Un'operazione da 40 milioni in vista per Thiaw e Morata al Como. #Calciomercato #Milan #Como #SerieA #Thiaw #Morata #milannews24 Vai su Facebook

Mercato, Morata-Como: c’è l’accordo. Si attende l’ufficialità da Galatasaray e Milan; Il Como è sempre più vicino a Morata; Como, Thiaw oltre a Morata. Manca l'ok del difensore per una operazione da 45 milioni totali.

Thiaw e Morata frenano il mercato del Milan: cosa sta succedendo - Tuttosport ha svelato importanti novità in merito al futuro dei due rossoneri. Si legge su msn.com

Milan, il Como finanzia il mercato: 40 milioni per Morata e Thiaw. Via anche Emerson, il sogno è Gyokeres - Con l'addio di Theo caccia al centravanti: anche Gyokeres nella lista della spesa. Segnala sport.virgilio.it