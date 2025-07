Napoli svelata la mossa definitiva | il retroscena

Napoli svela la mossa definitiva: il retroscena che potrebbe cambiare le sorti del mercato. Con il calore estivo che non ferma le trattative, Giovanni Manna e i dirigenti partenopei sono al lavoro con determinazione, pronti a sorprendere. Il rinnovo di Meret è un segnale di continuità , ma la vera mossa sarà quella che garantirà a Antonio Conte una rosa d’élite. La strategia è in atto: la prossima sorpresa è dietro l’angolo.

Il Napoli continua ad essere molto attivo sul mercato in entrata, con Giovanni Manna al lavoro per regalare ad Antonio Conte una rosa di prim’ordine. Il caldo soffocante non ferma le trattative dei dirigenti partenopei che, qualora ci fosse bisogno di conferme, lavorano su più tavoli in attesa del momento giusto per affondare. Nonostante sia arrivato il rinnovo di Meret, si continua a cercare una valida alternativa per rendere ancora più sicuri i pali azzurri. In tal senso, arrivano importanti novità da Luca Marchetti di Sky. Savic nel mirino, ma il Napoli non vuole pagare 20 milioni. Secondo quanto riferito da Luca Marchetti a Sky Sport, i l Napoli starebbe monitorando la situazione legata a Vanja Milinkovic-Savic e s e, circa dieci giorni fa, sembrava una trattativa in procinto di andare in porto, adesso le parti si ritrovano in una situazione di stallo. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it