Dumfries Inter l’olandese cambia agente | sarà assistito da Jorge Mendes

Denzel Dumfries, protagonista di un momento di grande rivoluzione, ha deciso di affidarsi a Jorge Mendes, uno dei più potenti e influenti agenti nel mondo del calcio. Questa scelta segna un passo importante nella sua carriera, aprendo nuovi orizzonti e sfide future. Con questa mossa, l’olandese si prepara a scrivere un nuovo capitolo della sua storia, ricco di opportunità e ambizioni. La sua evoluzione è solo all'inizio.

Dumfries Inter, altra novità dopo la clausola sul contratto: l'olandese cambia agente, per lui c'è Jorge Mendes. Denzel Dumfries sta vivendo un periodo di grandi cambiamenti, in particolare riguardo alla sua situazione contrattuale e alla gestione della sua carriera. Recentemente, è emersa la notizia che Dumfries ha deciso di cambiare agente, scegliendo di affidarsi a uno dei nomi più influenti nel panorama calcistico internazionale: Jorge Mendes. Le recenti dichiarazioni del giornalista Orazio Accomando sul contratto di Denzel Dumfries hanno gettato ulteriore luce sulla situazione dell'esterno olandese dell' Inter, al centro dell'attenzione dopo la notizia del suo cambio di agente.

