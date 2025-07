Ucraina 007 Kiev | Corea del Nord triplicherà soldati in Russia fino a 30mila in più

La tensione tra Ucraina e Russia si intensifica mentre emergono nuovi dettagli su un possibile incremento delle forze militari coinvolte nel conflitto. Secondo le ultime valutazioni dell’intelligence ucraina, la Corea del Nord di Kim Jong-un potrebbe triplicare i suoi soldati inviati in Russia, arrivando fino a 30.000 unità in più. Un passo che potrebbe cambiare gli equilibri sul fronte e preoccupare l’intera comunità internazionale.

(Adnkronos) – La Corea del Nord di Kim Jong-un è pronta a triplicare il numero dei suoi soldati inviati in Russia, lungo la linea del fronte, per combattere contro le forze ucraine. Ovvero a inviare altri 25-30mila soldati per sostenere lo sforzo bellico russo. E' quanto emerge da una valutazione dell'intelligence ucraina, di cui la . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo piĂą amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

