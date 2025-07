MO il premier Netanyahu | Per Hamas è finita libereremo gli ostaggi | Il ministro della Giustizia di Israele | È il momento di annettere la Cisgiordania

In un clima di tensione e trattative delicate, il premier Netanyahu annuncia la fine dell'operazione contro Hamas e la liberazione di 232 ostaggi, mentre il ministro della Giustizia israeliano propone l’annessione della Cisgiordania. Hamas, disposta a negoziare, insiste sulla cessazione delle ostilità prima di qualsiasi accordo. Intanto, Trump conferma una tregua di 60 giorni a Gaza, segnando un momento cruciale che potrebbe cambiare gli equilibri mediorientali.

L'organizzazione islamista si è detta pronta a un accordo con Tel Aviv ma prima deve cessare la guerra. Qualche ora prima il presidente Usa Donal Trump aveva annunciato che Israele ha accettato una tregua di 60 giorni a Gaza. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - M.O., il premier Netanyahu: "Per Hamas è finita, libereremo gli ostaggi" | Il ministro della Giustizia di Israele: "È il momento di annettere la Cisgiordania"

A pochi giorni dal suo incontro con il premier israeliano Netanyahu a Washington per "celebrare la vittoria contro l'Iran", Trump sceglie come sempre il suo social media Truth per annunciare che Israele ha accettato le condizioni per un cessate il fuoco a Gaza Vai su Facebook

