Londra, 3¬†luglio 2025 ‚ÄstDopo aver superato agevolmente Luca Nardi in tre set (6-4, 6-3, 6-0), Jannik Sinner si appresta a sfidare¬† Aleksandar Vukic nel¬†match valido per il secondo turno di Wimbledon. L'australiano,¬†numero 93 del ranking Atp, viene¬†dalla vittoria ai danni del cinese¬† Tseng¬†Chun-hsin in quattro set (6-3, 6-4, 4-6, 7-6). Non √® la prima volta che i due si affrontano, anche se l'ultimo duello risale a tre anni fa. Il nostro portacolori si √® aggiudicato entrambi i precedenti: nel 2021, Sinner si impose nel¬†primo turno all'Atp Melbourne 1 con il punteggio di 6-2, 6-4. Affermazione per l'azzurro anche l'anno dopo, in occasione dei quarti di finale dell'Atp 250 di Sofia (6-2, 6-3). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net ¬© Sport.quotidiano.net - Wimbledon 2025, quando gioca Sinner oggi: orario e dove vedere la sfida

