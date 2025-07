Brennero dopo 17 anni spunta la testa del corpo dell’A22 | era in Germania nel giardino dell’assassino

Dopo 17 anni di silenzio e mistero, a Brennero si riaccende l'attenzione con un ritrovamento inquietante: la testa di Mustafa Sahin, scomparso in circostanze atroci, è stata trovata nel giardino dell'assassino. Alfonso Porpora, detenuto in Germania, ha confessato l’orrendo delitto, rivelando dettagli sconvolgenti. Questo caso sconvolgente ci ricorda che il passato può tornare a galla in modo imprevisto, portando alla luce verità nascoste da troppo tempo.

L'uomo, Alfonso Porpora, abita in Germania e mentre era detenuto in carcere per scontare le pene di altri due delitti, ha confessato l'omicidio di Mustafa Sahin al quale staccò la testa con una motosega, per poi abbandonare il corpo in Alto Adige l ritrovamento in Germania sono avvenuti da parte del nuovo proprietario della casa. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Brennero, dopo 17 anni spunta la testa del corpo dell’A22: era in Germania, nel giardino dell’assassino

