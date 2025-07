Voci di tregua ma a Gaza parlano solo le bombe

In un contesto di apparente speranza di tregua, il fragore delle bombe a Gaza racconta una realtà ben diversa: quella di un territorio in crisi e di vite spezzate. La perdita di un rinomato studioso e cardiologo simbolizza il dramma che si consuma dietro il silenzio forzato delle armi. Un richiamo forte a non dimenticare le sofferenze di chi vive tra sogni infranti e urla silenciose.

«Siamo sotto choc e addolorati. Non può essere sostituito. Era un importante studioso e uno dei soli due cardiologi rimasti a Gaza. Migliaia di pazienti subiranno conseguenze per la sua

Voci di Gaza – Oxfam: “Nostri operatori testimoni di scene strazianti. Senza aiuti, la carestia sarà inevitabile” - In un contesto di guerra e distruzione, le voci di Gaza raccontano storie di disperazione. I bombardamenti israeliani hanno ridotto in macerie le infrastrutture vitali, aggravando la crisi umanitaria.

Donald Trump ha annunciato che Israele ha accettato le condizioni per una tregua di 60 giorni a Gaza. Vai su Facebook

Voci di tregua ma a Gaza parlano solo le bombe; Edizione del 3 luglio 2025; Gaza, spari ai centri per gli aiuti: “Sono trappole per affamati” ; immagini e le voci dalla Striscia.

Gaza, ministro israeliano: “Segnali positivi sulla tregua”. Hamas: “Valutiamo la proposta Usa” - Il ministro degli Esteri israeliano, Gideon Sàar, ha affermato che non bisogna perdere alcuna opportunità di liberare gli ostaggi detenuti a Gaza, dopo che il presidente degli Stati Uniti, Donald Trum ... Secondo ilfattoquotidiano.it

Guerra a Gaza, Trump annuncia tregua di 60 giorni: “Israele ha detto sì, ora Hamas accetti” - Donald Trump ha annunciato che Israele ha accettato le condizioni per una tregua di 60 giorni a Gaza. Lo riporta fanpage.it