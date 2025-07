One-Punch Man Stagione 3 arriverà su Crunchyroll

Preparatevi, appassionati di anime! La tanto attesa stagione 3 di One Punch Man sta per arrivare su Crunchyroll, portando ancora più azione, umorismo e sorprendenti battaglie. Basata sul celebre manga di ONE e Yusuke Murata, questa nuova avventura promette di catturare il cuore dei fan di tutto il mondo. Restate sintonizzati, perché a breve arriveranno tutte le novità su questa imperdibile stagione, che sicuramente non deluderà le vostre aspettative.

Basato su “One-Punch Man” di ONE e Yusuke Murata (serializzato su “Tonarino Young Jump” di SHUEISHA), la serie torna per una terza stagione attesa da tempo programmata per questo autunno. In Europa, Medio Oriente ed Africa “One-Punch Man” Stagione 3 sarà disponibile in streaming su Crunchyroll. A breve arriveranno nuove informazioni. Prodotta da J.C.STAFF, One-Punch Man Stagione 3 ritrova Tomohiro Suzuki per la series composition e Chikashi Kubota, Ry?suke Shirakawa e Shinjiro Kuroda come character designer con. Le musiche sono firmate sempre da Makoto Miyazaki. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

In questa notizia si parla di: punch - stagione - crunchyroll - arriverà

One-punch man stagione 3 svelerà un grande segreto quest’estate secondo le ultime notizie - Quest’estate, la stagione 3 di One Punch Man svelerà un grande segreto, generando grande attesa tra i fan.

1 One-Punch Man sta per tornare! La tanto attesa terza stagione arriverà in autunno e sarà trasmessa in anteprima esclusiva su Crunchyroll! Vai su Facebook

1 One-Punch Man sta per tornare! La tanto attesa terza stagione arriverà in autunno e sarà trasmessa in anteprima esclusiva su Crunchyroll! Vai su X

ONE-PUNCH MAN: la stagione 3 arriva su Crunchyroll; One-Punch Man stagione 3 sarà in streaming su; One Punch Man: la terza stagione arriverà a ottobre 2025.