Confindustria gela Meloni | Dazi al 10% preoccupanti

In un contesto internazionale sempre più complesso, le recenti dichiarazioni di Confindustria Gela e la risposta della Premier italiana Meloni evidenziano le tensioni sui dazi al 10%, ritenuti preoccupanti. Con un tocco cerimonioso e in perfetto inglese, Meloni celebra anticipatamente il 4 luglio americano, sfruttando l’occasione per rafforzare la sua visione di nazione. Ma cosa riserva il futuro per l’economia italiana?

Cerimoniosa e come sempre in ottimo inglese la premier italiana festeggia in anticipi il 4 luglio americano e coglie l'occasione per esaltare la sua idea di nazione.

Confindustria gela Meloni: «Dazi al 10% preoccupanti»; Edizione del 3 luglio 2025; Trump gela Ue (e Meloni) su dazi. Ora sperano sia solo tattica.

Dazi Usa, l’entusiasmo senza fondamento di Meloni: “Rischiamo di perdere 20 miliardi export e 118 mila posti di lavoro” - Sui dazi statunitensi contro l’Unione Europea, e dunque l’Italia, il rischio è di arrivare ad un muro contro muro con serissime ripercussioni per le economie nazionali. Riporta msn.com

La sfida dei dazi: l’allarme del Pd e di Confindustria sull’export italiano - Con queste parole Chiara Braga , capogruppo del Partito Democratico alla Camera , ha attaccato l’esecutivo per la manca ... Si legge su informazione.it