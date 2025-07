Calciomercato Inter LIVE | si pensa a Richard Rios per il centrocampo retroscena su Frattesi spunta la clausola per l’addio di Dumfries!

Il calciomercato Inter è acceso come mai prima d'ora, con voci di mercato che infiammano i tifosi e indiscrezioni di prim'ordine. Da un possibile ritorno di Richard Rios a retroscena su Frattesi, fino alla clausola rescissoria di Dumfries: il club nerazzurro lavora senza sosta per rafforzare la rosa. Seguici in diretta per essere sempre aggiornato sulle trattative, perché l’azione di mercato dell’Inter non si ferma mai.

Ecco tutte le trattative di calciomercato Inter live: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. Seguile in diretta con noi. Il calciomercato Inter non dorme mai. La politica del club tiene tutti in attività durante l’anno, al fine di individuare i profili giusti in caso di potenziamento dell’organico, pensando sempre in prospettiva. Le operazioni di mercato vengono pianificate dal direttore sportivo Piero Ausilio in condivisione con l’amministratore delegato Beppe Marotta e il tecnico della prima squadra Simone Inzaghi. Di seguito tutte le ultimissime calciomercato Inter in tempo reale. Indice dei Contenuti. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Calciomercato Inter LIVE: si pensa a Richard Rios per il centrocampo, retroscena su Frattesi, spunta la clausola per l’addio di Dumfries!

In questa notizia si parla di: calciomercato - inter - pensa - richard

Calciomercato Inter LIVE: il Napoli beffa l’Inter e piomba con decisione su David, la decisione sul riscatto di Zalewski - Il calciomercato dell'Inter è in pieno boato: il Napoli sorprende i nerazzurri con un'affondo decisivo per David, mentre si attende la scelta sul riscatto di Zalewski.

Dopo il 5-0, arriva la nuova hit estiva sulle note di Mambo No.5 ... PSG INTER 5-0 - Mambo No.5 Vai su Facebook

Calciomercato Serie C: per la porta il Cuneo pensa a Richard Marcone; Calciomercato Atalanta News/ Al posto di Ederson arriva il colombiano del Palmeiras!.

Moretto – Inter, spunta il nome di Richard Rios: già chieste informazioni - Nome nuovo e inedito per l'Inter in chiave mercato: come riportato da Fabrizio Romano, il club ha fatto un sondaggio per Richard Rios ... Si legge su fcinter1908.it

Calciomercato Inter News/ Si pensa allo scambio Pellegrini-Frattesi. Su Hien e Nico Paz... (1 gennaio 2025) - IlSussidiario.net - Infatti ci sarebbero le basi per imbastire uno scambio interessante con la Roma che vedrebbe ... Secondo ilsussidiario.net