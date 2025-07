Proposta di matrimonio all'Isola Paolo Vallesi sorprende la compagna Sara | Sei la donna che amo vuoi sposarmi?

In un momento di pura emozione, l'Isola dei Famosi 2025 si trasforma in un palcoscenico di amore e sorpresa. Paolo Vallesi, noto cantautore, ha scelto il palco più inaspettato per chiedere a Sara di diventare sua moglie: un gesto che resterà scolpito nella memoria di tutti. Tra sussurri e cuore in tumulto, la proposta si è conclusa con un sì che ha lasciato senza fiato i presenti. Continua a leggere...

Durante la puntata finale dell'Isola dei Famosi 2025 Paolo Vallesi ha fatto la proposta di matrimonio alla compagna Sara. Il cantante al centro dello studio si è inginocchiato con l'anello: "L'Isola ti fa fare una vita essenziale. Sara è la donna che amo". 🔗 Leggi su Fanpage.it

