Il caldo miete vittime in Italia ed Europa oggi 18 città da bollino rosso | venerdì saranno 20

L’ondata di caldo record sta colpendo Italia ed Europa, mietendo vittime e mettendo in crisi i sistemi di sicurezza. Oggi, 18 città sono state dichiarate sotto bollino rosso, e le previsioni per venerdì indicano un aumento con ben 20 città coinvolte. La crescente intensità di queste ondate di calore richiede attenzione e misure immediate: il caldo estremo non è più solo un fastidio, ma una vera emergenza.

(Adnkronos) – Il caldo record miete altre vittime in Italia e in Europa. E la situazione per oggi e domani, 3 e 4 luglio, non è destinata a migliorare, con le previsioni meteo che parlano di temperature ancora alte e rischio di eventi estremi. Massima allerta per venerdì quando i bollini rossi passeranno dagli attuali.

