dal welfare al warfare mezzo labour si ribella

Dal welfare al warfare, il mezzo Labour si desta, sfidando le logiche tradizionali. Con il riarmo NATO che mira a finanziare il 5% del Pil entro il 2035 per rispondere alle pressioni nordamericane, la Gran Bretagna, sotto la guida di Keir Starmer, si trova a un bivio cruciale. Questa svolta segna un cambiamento profondo nelle priorità politiche e strategiche. La questione apre un dibattito acceso sul futuro del Paese e sui suoi equilibri internazionali.

Il riarmo Nato, da finanziarsi con un 5% del Pil entro il 2035 per placare i diktat nordamericani e a cui Keir Starmer ha ordinatamente allineato la Gran Bretagna, pesa

Starmer arma l’Uk: “Ora prepariamoci a entrare in guerra” di Sabrina Provenzani Paradosso britannico. Le opposizioni chiedono ancora più soldi per la Difesa. Qualcosa si muove solo a sinistra del Labour Londra. La Strategic Defence Review, presentata ieri Vai su X

Parlamento Gb approva tagli al welfare ma è rivolta Labour - La Camera dei Comuni ha approvato per 335 voti favorevoli e 260 contrari la contestata riforma del welfare, contenente tagli ai sussidi per disabili e lavoratori in malattia, ... lagazzettadelmezzogiorno.it scrive

Tagli al welfare, spesa in armi: l’austerità del governo Labour - Gran Bretagna (Europa) È un’austerità dal volto Labour, quella proposta mercoledì dalla ministra del Tesoro Rachel Reeves ai Comuni nella cosiddetta manovra “di primavera”. Scrive ilmanifesto.it