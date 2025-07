Wimbledon 2025 | programma e orari tv degli italiani in campo oggi giovedì 3 luglio

Wimbledon 2025 entra nel vivo con emozioni e sorprese: Mattia Bellucci sorprende eliminando un outsider come Jiri Lehecka, mentre Jasmine Paolini si ferma in tre set deludendo le aspettative. L’Italia mostra il suo lato forte al maschile, promettendo grandi sfide anche nella giornata di giovedì. Scopri il programma e gli orari Tv degli italiani in campo oggi, per non perdere neanche un momento di questo grande torneo.

Londra, 2 luglio 2025 – Una buona e una cattiva notizia dalla terza giornata di Wimbledon. Impresa di Mattia Bellucci che ha eliminato il tre set Jiri Lehecka, uno degli outsider, delusione per Jasmine Paolini, sconfitta in tre set da Rakhimova e ora impossibilitata a difendere i punti della finale raggiunta un anno fa. Che peccato. L'Italia al maschile, per ora, si fa preferire e nella giornata di giovedì arriverà anche il ritorno in campo di Jannik Sinner, dopo la vittoria all'esordio su Nardi, assieme ad altri quattro tennisti azzurri a caccia del terzo turno. Non solo Jannik, infatti, ma anche Cobolli, Sonego, Cocciaretto e Bronzetti, mentre Darderi dovrà terminare il suo match contro Fery.

