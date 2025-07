Asse Bologna – Napoli non solo Beukema | che colpo di scena su Ndoye

Il mercato del Napoli si anima con colpi a sorpresa e trattative serrate: dopo l'acquisto di Noa Lang dal PSV, i tifosi si chiedono cosa bolle in pentola per il reparto difensivo. In particolare, la sfida con il Bologna per Sam Beukema si fa incandescente, mentre Ndoye torna sotto i riflettori con un colpo di scena che potrebbe rivoluzionare le carte in tavola. Giovanni Manna è pronto a sorprenderci ancora, teniamo gli occhi ben aperti.

In casa Napoli, oltre a Beukema, bisogna segnalare delle grosse novità che riguardano anche Ndoye. Il Napoli, dopo Marianucci e De Bruyne, ha chiuso anche per Noa Lang. Il club partenopeo, infatti, ha trovato l’accordo con il PSV per il trasferimento dell’attaccante esterno olandese in azzurro. Tuttavia, oltre a Lang, il Napoli è al lavoro per cercare di limare la distanza di due milioni con il Bologna per Sam Beukema. Ma Giovanni Manna ha fatto dei passi in avanti anche per un altro giocatore della squadra di Vincenzo Italiano: Ndoye. Calciomercato Napoli, grosse novità su Ndoye: ecco gli ultimi aggiornamenti. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Asse Bologna – Napoli, non solo Beukema: che colpo di scena su Ndoye

