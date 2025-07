Retromarcia Ue sul clima

L’Europa affronta un calore record che mette in discussione le sue politiche climatiche. Nei palazzi del Parlamento europeo a Bruxelles, salta l’aria condizionata, simbolo di una retromarcia inattesa e rivelatrice delle sfide ambientali. È un chiaro segnale che gli effetti dei cambiamenti climatici non sono più un problema lontano, ma una realtà da affrontare con urgenza e determinazione. La battaglia per il clima è più che mai aperta.

Negli edifici del Parlamento europeo a Bruxelles salta l'aria condizionata. Colpa dell'ondata di calore che travolge tutta Europa e che non è certo un caso o un'anomalia.

Clima, Parigi: retromarcia Usa ? - FIRSTonline - Secondo quanto rivela il Wall Street Journal, il presidente Trump starebbe ripensando alla linea americana sul clima e non esclude di restare, a certe condizioni, nell'accordo di Parigi. Come scrive firstonline.info

Cina, dopo la retromarcia Usa sul clima il maggior inquinatore mondiale si propone come leader nella green economy - Cina, dopo la retromarcia Usa sul clima il maggior inquinatore mondiale si propone come leader nella green economy. ilfattoquotidiano.it scrive