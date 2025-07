Addio Napoli fissata la deadline | si chiude

Con l’addio a Napoli ormai alle porte, il mercato azzurro si avvicina alla deadline con un mix di emozioni e decisioni cruciali. Manna si conferma protagonista indiscusso, orchestrando movimenti importanti sia in entrata che in uscita. Tra trattative in fase avanzata e scelte strategiche, i riflettori sono puntati su Ngonge e sulla corsa contro il tempo per definire il futuro della squadra. La chiusura è ormai imminente: scopriamo insieme gli ultimi aggiornamenti.

Il Napoli si conferma attivissimo sul mercato, destreggiandosi abilmente tra colpi in entrata di assoluto spessore e cessioni necessarie. Manna si sta dimostrando mattatore assoluto di questa sessione di calciomercato e non solo per i colpi in entrata. Dall'altro lato, infatti, è necessario piazzare esuberi diventati un peso per la società azzurra. In tal senso, arrivano aggiornamenti direttamente da Torino. Ngonge verso il Torino, trattativa ai dettagli. Secondo quanto riferito da Gianluca Sartori, giornalista del Corriere della Sera Torino, ai microfoni di 'Radio Napoli Centrale', Cyril Ngonge sarebbe in dirittura d'arrivo al Torino di mister Baroni.

