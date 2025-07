Napoli su Frattesi occhio alla Big | c’è anche la data

Napoli si prepara a sorprendere il mercato con un'attenzione particolare a Davide Frattesi, il gioiellino dell'Inter. Dopo aver sondato stelle come Marianucci e De Bruyne, i partenopei puntano ora a rafforzarsi con nomi di peso, tra cui Nunez e Lucca. Ma attenzione: il calciomercato è in fermento e le date delle trattative potrebbero riscrivere ogni previsione. Resta sintonizzato, perché la finestra di luglio e agosto promette sorprese mozzafiato!

Una big si è inserita nell'interessamento del Napoli per Davide Frattesi dell'Inter. Dopo Luca Marianucci e Kevin De Bruyne, di fatto, il Napoli è al centro di altre trattative di calciomercato. Il club partenopeo, infatti, è sulle tracce di giocatori forti come Noa Lang, Beukema, Ndoye, Juanlu Sanchez, Darwin Nunez e Lucca. Tra questi nomi quelli piĂą vicini sono sicuramente i due calciatori. Tuttavia, oltre a questi profili, in queste ultime ore si è ripresentata l'ipotesi che porta a Davide Frattesi. Proprio su quest'ultimo, tra l'altro, bisogna segnalare alcuni importanti aggiornamenti. Calciomercato Napoli, c'è una big europea su Frattesi: ecco gli ultimi aggiornamenti.