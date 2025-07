Isola dei Famosi terrore per Loredana Cannata | nella prova di apnea resta incastrata il video shock

Momenti di puro terrore hanno scosso la finale de L'Isola dei Famosi, quando Loredana Cannata si è trovata in grave pericolo durante una prova di apnea. Il video shock mostra il panico inghiottire l'area, lasciando tutti senza parole e con il fiato sospeso. Una scena che ha sottolineato la drammaticità di uno spettacolo sempre più intenso e coinvolgente, ricordando a tutti quanto possa essere imprevedibile questa avventura.

Panico in diretta durante la finale de L'Isola dei Famosi: Loredana Cannata ha rischiato di annegare.

