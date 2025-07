L’Isola dei Famosi concorrente rischia di morire in diretta | attimi di terrore

Un’onda di paura ha colpito “L’Isola dei Famosi” durante una sfida emozionante, quando un concorrente ha rischiato seriamente la vita in diretta. La tensione è palpabile, e il pubblico si è bloccato di fronte a un momento di terrore improvviso. In un istante, la regia ha deciso di spezzare l’azione, lasciando tutti con il fiato sospeso, mentre i medici intervenivano per soccorrere l’aspirante naufrago.

Durante una delle prove più attese della finale de “ L’Isola dei Famosi “, un imprevisto ha gettato l’intera produzione nel panico. Nel corso della sfida di apnea, un concorrente ha mostrato evidenti difficoltà durante la risalita, generando attimi di forte tensione sia in studio che tra il pubblico a casa. In pochi istanti, le immagini sono state tagliate dalla regia, che ha preferito interrompere il collegamento con la prova per mostrare la conduttrice in studio, visibilmente scossa e colta alla sprovvista dall’imprevisto. “L’Isola dei Famosi”, concorrente rischia di annegare in diretta. Il malore è stato causato da un imprevisto tecnico che ha bloccato la risalita del concorrente, rendendo necessario un intervento d’emergenza. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - “L’Isola dei Famosi”, concorrente rischia di morire in diretta: attimi di terrore

In questa notizia si parla di: isola - famosi - concorrente - rischia

“Se l’è trovato nel costume”. Isola dei Famosi, retroscena choc: il naufrago terrorizzato - Un'isola, un costume e un retroscena da brivido: uno dei naufraghi dell'Isola dei Famosi ha vissuto momenti di autentico terrore! Un'inquietante scoperta all'interno del suo costume ha scatenato paure inaspettate, rivelando l'inaspettato lato oscuro della celebre avventura.

“Lui si gode il mattino, l’acqua lo rende leggero. Poi va nel letto perché si sente stanco. Spero continui a perdere peso anche a casa” A poche ore dalla finale dell’Isola dei Famosi, Cristina Plevani ha parlato di Mario Adinolfi. Il naufrago non riesce a passare m Vai su Facebook

Programmi TV, Terrore all'Isola dei Famosi: Loredana Cannata rischia di annegare; “L’isola dei Famosi 2025”: tutte le news della puntata di oggi. Chi esce? Quando chiude il programma?; Isola dei famosi: cambio di programmazione, nomination di stasera e news sui concorrenti.

Isola, incidente sott’acqua per Loredana: ha rischiato di affogare in diretta! - Loredana Cannata ha rischiato di affogare durante la prova Nel corso della finale de L'Isola dei Famosi la presentatrice ha chiesto ai vari naufraghi di ... Si legge su msn.com

Terrore all'Isola dei Famosi: Loredana Cannata rischia di annegare - Stiamo parlando di Loredana Cannata, attrice e attivista italiana, che durante la prova di apnea ha tenuto tutti con il fiato sosp ... Lo riporta ciociariaoggi.it