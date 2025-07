Hamas salda i conti con la milizia israeliana di Abu Shabab

In un clima di tensione crescente, Hamas si confronta con la milizia israeliana di Abu Shabab, gettando nuova luce sui complessi equilibri nel Medio Oriente. La situazione potrebbe precipitare, e le forze di Abu Shabab rischiano di essere costrette a cercare rifugio in Israele o nel Sinai, se l’esercito israeliano non interviene a loro difesa. Una crisi che minaccia di esplodere e cambiare ancora una volta gli assetti regionali.

Yasser Abu Shabab e le sue «Forze popolari» presto potrebbero essere costretti a cercare rifugio in Israele (o nel Sinai), se l'esercito dello Stato ebraico non interverrà per difenderli.

Hamas salda i conti con la milizia «israeliana» di Abu Shabab

