Andrea Ranocchia apre una nuova prospettiva sulla delicata situazione tra Calhanoglu e Lautaro Martinez, sottolineando l'importanza di chiarezza e confronto interno. L'ex difensore nerazzurro indica la strada da seguire: i protagonisti devono chiarirsi, per riportare equilibrio e serenità in casa Inter. Ma cosa spinge veramente i due a dover risolvere questa incomprensione? La risposta, forse, sta nel cuore stesso della squadra, dove collaborazione e rispetto sono la chiave per il successo.

Andrea Ranocchia si è pronunciato in merito al caso Calhanoglu, indicando la strategia che deve adottare l’Inter per risolvere tale situazione intricata. IL RAGIONAMENTO – Andrea Ranocchia si è così espresso a Sport Mediaset a proposito dello scontro a distanza tra Hakan Calhanoglu e Lautaro Martinez: «Il fatto che Calhanoglu abbia risposto è normale. Sono state dette cose, per cui lui, il giorno dopo, ha dovuto rispondere così data la sua lontananza dai compagni. Adesso la situazione va un po’ gestita dalla società , dall’allenatore e anche tra i giocatori che giocano insieme da tanti anni. Questi ultimi hanno vinto tanto, condividendo tante gioie e tanti dolori insieme». 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Ranocchia indica la via: «Calhanoglu e Lautaro Martinez devono chiarire!»

