L’ultima carta legale del rifugiato Bertulazzi

Dopo l’approvazione della Corte Suprema argentina, Leonardo Bertulazzi si trova ora di fronte a un bivio legale che potrebbe cambiare il suo destino. La sua storia mette in luce i complessi intrecci tra diritto internazionale e diritti umani, sollevando questioni cruciali sulla tutela dei rifugiati. Riuscirà Bertulazzi a trovare un’ultima via di salvezza? Scopriamolo insieme, analizzando gli sviluppi di questa intricata vicenda.

Subito dopo l’ok della Corte suprema argentina alla richiesta di estradizione, nella notte italiana tra martedì e mercoledì, Leonardo Bertulazzi è stato prelevato da casa sua nel quartiere San Telmo . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - L’ultima carta legale del rifugiato Bertulazzi

