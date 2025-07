Rovella sempre nella lista dei desideri dell’Inter! Ma 2 nodi

Nicolò Rovella rimane uno dei nomi caldi nell'agenda dell'Inter, pronta a puntare su di lui come possibile sostituto di Hakan Calhanoglu. Tuttavia, due sono ancora gli ostacoli che frenano l’accordo: questioni di budget e la concorrenza di altri club. La volontà dei nerazzurri di blindare il talento italiano è forte, ma il futuro dipenderà da come si risolveranno queste complicazioni.

Nicolò Rovella continua ad essere uno dei primi nomi nell’agenda dell’Inter per rimpiazzare l’eventuale partente Hakan Calhanoglu. 2 sono gli ostacoli alla chiusura dell’operazione. LA SITUAZIONE – Nicolò Rovella non è un nome banale per la dirigenza dell’Inter. I vertici di mercato della società nerazzurra, infatti, concepiscono il centrocampista italiano come uno dei profili indubbiamente più interessanti per prendere il posto – nell’eventualità della sua cessione – di Hakan Calhanoglu. Non è un mistero che per il calciatore della Lazio vi sia una convergenza tra dirigenza e staff tecnico nerazzurri. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Rovella sempre nella lista dei desideri dell’Inter! Ma 2 nodi

In questa notizia si parla di: rovella - inter - lista - desideri

Inter-Lazio: Chalha sbatte su Rovella, cartellino giallo per il turco Diretta 0-0|?Parma-Napoli e le altre: palo di Anguissa - Inter e Napoli si affrontano in una sfida vibrante, con sfide come il palo di Anguissa e decisioni importanti come il cartellino giallo a Chalha.

L’Inter accelera per Rovella della Lazio: sarà lui il colpo del calciomercato? #Calciomercato #Inter #Lazio #Rovella Nel mondo del calciomercato, dove ogni mossa può cambiare le sorti di una stagione, l’attenzione si concentra ancora una volta su Nicolò Rov Vai su Facebook

L'Inter fa sul serio per Rovella: la risposta della Lazio; Esposito in primo piano, l’Inter rivede i suoi piani; Inter, infortunio Calhanoglu: Mondiale finito e addio ai nerazzurri vicino. Marotta prepara l'assalto a Rovella.

Moretto: “Vi confermo che Rovella all’Inter piace molto ed è in agenda: l’operazione…” - Matteo Moretto ha parlato anche del nome di Nicolò Rovella in chiave Inter: queste le ultimissime sul centrocampista ... Lo riporta fcinter1908.it

Inter, chi dopo Calhanoglu? L'erede perfetto secondo dati e statistiche: da Rovella a Stiller - L'addio al turco sembra ormai cosa certa: su chi dovrebbero puntare i nerazzurri? Da msn.com