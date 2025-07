Inter Milan e sindaco | due ore e mezza di incontro per lo stadio Scaroni | Lavoriamo

Un’intensa giornata di dialogo tra Inter Milan e il sindaco di Milano ha acceso i riflettori sulla futura rinascita di San Siro. In due ore e mezza di confronto a Palazzo Marino, si sono affrontati temi cruciali come i tempi di vendita e i costi dell’operazione, con l’obiettivo condiviso di trovare un accordo entro il 31 luglio. La sfida ora è trasformare questa intesa in realtà, segnando un passo importante per il futuro sportivo e urbanistico della città.

Dialogo a Palazzo Marino, si è parlato dei tempi di vendita per San Siro e del costo dell'operazione. L'idea di club e Comune è trovare un accordo entro il 31 luglio. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Inter, Milan e sindaco: due ore e mezza di incontro per lo stadio. Scaroni: "Lavoriamo"

