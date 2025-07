Osimhen – Juve definita la strategia | De Laurentiis avvisato

Il grande duello tra Napoli e Juventus si infiamma, con la strategia di De Laurentiis pronta a svelarsi. La saga di Victor Osimhen, lungo due anni, sembra ormai arrivata alle battute finali: le ultime mosse potrebbero rivoluzionare il calciomercato azzurro. Con aggiornamenti esclusivi da Alfredo Pedullà , si delinea l’obiettivo di Osimhen e i piani del club partenopeo. La tensione cresce: cosa riserverà il futuro dell’attaccante nigeriano?

Una telenovela lunga due anni quella che vede coinvolta il Napoli e Victor Osimhen, con le ultime puntate che sembrano finalmente avvicinarsi. Non è di certo un segreto: una delle trattative cardine da cui dipenderĂ molto del calciomercato azzurro è quella che riguarda l’uscita di Victor Osimhen. A tal proposito, arrivano aggiornamenti da Alfredo PedullĂ . L’obiettivo di Victor Osimhen. Secondo quanto riportato da Alfredo PedullĂ , esperto di mercato per Sportitalia, Osimhen ha una strategia ben definita. Il centravanti nigeriano vuole avvicinarsi alla clausola da 75 milioni di euro prevista nel contratto con il Napoli, per poi rimettersi in gioco in maniera piĂą libera sul mercato. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Osimhen – Juve, definita la strategia: De Laurentiis avvisato

