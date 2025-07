Milan Ricci in città | le prime immagini del colpo rossonero | CMIT

Milano accoglie con entusiasmo il primo grande acquisto del Milan di Allegri: Samuele Ricci. Dopo settimane di trattative e attendende, le prime immagini del centrocampista italiano sbarcato in città rivelano un futuro promettente per i rossoneri. Con questa mossa strategica, il club dimostra di essere pronto a rilanciare la propria competitività. Restate sintonizzati per scoprire come Ricci potrà contribuire alla rinascita del Diavolo.

Le prime immagini del centrocampista italiano sbarcato a Milano. Domani le visite mediche Samuele Ricci è arrivato a Milano. Il centrocampista sarà di fatto il primo colpo ufficiale del nuovo Milan di Massimiliano Allegri. Milan, Ricci in città: le prime immagini del primo colpo rossonero (LaPresse) – Calciomercato.it Un colpo che nasce da lontano e che si è concretizzato la settimana scorsa, quando la dirigenza rossonera ha deciso di tornare con forza sul giocatore. La trattativa, dopo l’accordo con il calciatore italiano, era stata messa in stand-by, poi come detto, l’affondo decisivo, con il Torino che ha deciso di accettare una proposta molto ben lontana dalla richiesta di qualche mese fa. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Milan, Ricci in città: le prime immagini del colpo rossonero | CM.IT

