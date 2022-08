Juventus e Roma si dividono la posta, termina 1-1 all’Allianz Stadium (Di sabato 27 agosto 2022) Juventus e Roma non vanno oltre il pareggio nel secondo big match del terzo turno della Serie A 22/23. I bianconeri ora hanno cinque punti e sono sesti, mentre la Roma si sistema al terzo posto. Quali sono le scelte dei tecnici? Diverse sorprese tra le fila della Juventus. Massimiliano Allegri punta sul 4-2-3-1. C’è ancora Perin tra i pali nonostante il recupero di Szcz?sny. Gioca De Sciglio sulla catena di destra, mentre dall’altra parte c’è Alex Sandro. In mezzo coppa tutta brasiliana con Danilo e Bremer. In mediana c’è la conferma di Rabiot con Locatelli. A sorpresa c’è Miretti dal primo minuto. Sulle fasce spazio a Cuadrado e Kostic, con Vlahovic unica punta. Nessun cambio per Mourinho, il tecnico portoghese conferma il 3-4-2-1. Rui Patricio in porta, con il reparto difensivo composto da Mancini, Smalling e ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 27 agosto 2022)non vanno oltre il pareggio nel secondo big match del terzo turno della Serie A 22/23. I bianconeri ora hanno cinque punti e sono sesti, mentre lasi sistema al terzo posto. Quali sono le scelte dei tecnici? Diverse sorprese tra le fila della. Massimiliano Allegri punta sul 4-2-3-1. C’è ancora Perin tra i pali nonostante il recupero di Szcz?sny. Gioca De Sciglio sulla catena di destra, mentre dall’altra parte c’è Alex Sandro. In mezzo coppa tutta brasiliana con Danilo e Bremer. In mediana c’è la conferma di Rabiot con Locatelli. A sorpresa c’è Miretti dal primo minuto. Sulle fasce spazio a Cuadrado e Kostic, con Vlahovic unica punta. Nessun cambio per Mourinho, il tecnico portoghese conferma il 3-4-2-1. Rui Patricio in porta, con il reparto difensivo composto da Mancini, Smalling e ...

marcoconterio : ?????? La #Juventus vuole definire l'arrivo di Leandro Paredes ???? dal #PSG dopo la gara contro la Roma. Prestito con… - juventusfc : Comincia la conferenza stampa! Allegri: «Domani sarà il primo scontro diretto contro una Roma che sta continuando… - juventusfc : Termina la conferenza alla vigilia di #JuveRoma ?? Potete riviverla su @JuventusTV ?? - fanpage : #JuventusRoma José Mourinho non ha usato giri di parole per fotografare la prova della Roma, nel primo tempo, in c… - mayeskati4 : RT @DiMarzio: #SerieA | Le parole di #Mourinho dopo @OfficialASRoma-@juventusfc -