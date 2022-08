Inter, Lautaro brilla Lukaku no: la Lu-La non è piena (Di sabato 27 agosto 2022) Prestazione contrapposte per Lautaro Martinez e Lukaku Il gol di Lautaro Martinez aveva riacceso le speranze dell’Inter prima di crollare definitivamente sotto i colpi della Lazio, Lukaku è apparso ancora un corpo a sé complice una condizione fisica ancora tutta da trovare. Sono questi i due volti della LuLa durante il match di ieri terminato con la prima sconfitta stagionale per la squadra di Simone Inzaghi. “Con un pezzo di Lu-La non vai da nessuna parte. La coppia ragiona per due, ieri sera all’Olimpico Lautaro e Lukaku sembravano fare sport diversi e la cosa è tanto sorprendente quanto allarmante. Il salto in alto, forse, è ancora troppo in alto. Lo è stato per Romelu, in condizioni atletiche che definire approssimative è dire poco. Ad Appiano raccontano di ... Leggi su intermagazine (Di sabato 27 agosto 2022) Prestazione contrapposte perMartinez eIl gol diMartinez aveva riacceso le speranze dell’prima di crollare definitivamente sotto i colpi della Lazio,è apparso ancora un corpo a sé complice una condizione fisica ancora tutta da trovare. Sono questi i due volti della LuLa durante il match di ieri terminato con la prima sconfitta stagionale per la squadra di Simone Inzaghi. “Con un pezzo di Lu-La non vai da nessuna parte. La coppia ragiona per due, ieri sera all’Olimpicosembravano fare sport diversi e la cosa è tanto sorprendente quanto allarmante. Il salto in alto, forse, è ancora troppo in alto. Lo è stato per Romelu, in condizioni atletiche che definire approssimative è dire poco. Ad Appiano raccontano di ...

