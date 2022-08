Governatori-Sindaci | primi Zaia-Decaro Il sondaggio per La Piazza

(Di sabato 27 agosto 2022) Archiviata la stagione in cui sembrava dovesse nascere il “partito dei”, per trovare gli amministratori locali più amati d’Italia bisogna attraversare tutta la Penisola, da Nord a Sud. Sul... Segui su affaritaliani.it

Carlo96446381 : @MaryQBarron @Elewhatelse3 scuse ... comunque ce ne sono più che altrove, quindi una percentuale più alta di anzian… - Bruno54893113 : @AntonioIuffredo @cugusi1952 Sarà uno dei tanti che hanno votato quei criminali speculatori e corrotti diventati si… - Maurizio_Noc : @ErsiPeta @Maximo25188 Forse ai suoi sindaci e governatori... - Rob97052180Rob : Battuta a parte è da tutto quello che è patrimonio pubblico che bisogna iniziare ( ma sempre troppo tardi ) a gesti… - AlessioDeRossi5 : RT @LuigiBrugnaro: La politica nazionale deve iniziare ad agire concretamente nel risolvere i problemi della gente. Ho proposto che sindaci… -

Affaritaliani.it

'Allora, ci isolerete a livello internazionale e non potremo fare il tetto al prezzo del gas, ci isolerete a livello europeo e i tuoie i tuoiperderanno i soldi del Pnrr, e ..., chi vince e chi perde. La classifica IL SONDAGGIO PER LA PIAZZA SULLE ELEZIONI DEL 25 SETTEMBRE - Elezioni, Cdx avanti di quasi 16 punti. LE TABELLE CON TUTTE LE CIFRE ... Sondaggio, Zaia il Governatore più amato, tra i Sindaci vince Decaro Sono sette i candidati alla carica di presidente della Regione siciliana. Ieri pomeriggio è scaduto il termine per la presentazione delle liste all’Ars e dei “listini” degli aspiranti governatori. In ...Archiviata la stagione in cui sembrava dovesse nascere il “partito dei Sindaci”, per trovare gli amministratori locali più amati d’Italia bisogna attraversare tutta la Penisola, da Nord a Sud. Sul ver ...