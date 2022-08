(Di sabato 27 agosto 2022) Maxha conquistato ladel Gran Premio del. L’olandese ha dato una prova di forza notevole nelledi Spa. Il campione del mondo in carica, però, per via della sostituzione di alcuni elementi della power unit sarà costretto a partire dalposto. A beneficiare della penalità diè Carlos. Lo spagnolo grazie al secondo posto si è assicurato la prima casella in gara. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

SkySportF1 : ? CARLOS SAINZ POOOOOLE POSITION ?? Verstappen miglior tempo, ma è penalizzato I risultati ?… - Eurosport_IT : LA FERRARI DI SAINZ DAVANTI A TUTTI! ?? Lo spagnolo chiude al 2° posto ma grazie alla penalità inflitta a Max Ver… - ilgrilloparlan2 : RT @fattoquotidiano: F1, Gp Belgio: Verstappen domina le qualifiche, ma partirà 14esimo. Sainz scatterà dalla pole position - veclercs : VABBE congratulazioni a Max Verstappen per la vittoria del gran premio del belgio - gemin_steven98 : RT @SkySportF1: ? CARLOS SAINZ POOOOOLE POSITION ?? Verstappen miglior tempo, ma è penalizzato I risultati ? -

Sky Sport

di Stefano Belli} DIRETTA FORMULA 1, QUALIFICHE GP2022:SOTTO L'1'45' Il primo a far segnare un tempo significativo nella prima manche di qualifiche del Gran Premio delè ......del Gran premio del, in programma domani sul circuito di Spa - Francorchamps. Il pilota messicano ha preceduto il compagno di scuderia e campione del mondo in carica, l'olandese Max,... F1, non solo Leclerc e Verstappen: una lunga lista di penalità al GP del Belgio A Spa-Francorchamps il Circus torna a fare sul serio dopo la sosta: segui la cronaca LIVE delle qualifiche del GP del Belgio di F1.Formula 1 2022, oggi le qualifiche del GP Belgio in diretta: gli orari e dove vederle su TV8 e Sky, nuovo duello Ferrari-Red Bull con Leclerc e ...