F1, Charles Leclerc: "Non abbiamo preparato le qualifiche, ma la velocità di Verstappen è incredibile" (Di sabato 27 agosto 2022) Prenderà il via dalla 15ma posizione in griglia del GP del Belgio di F1 Charles Leclerc, nel quattordicesimo round del Mondiale 2022. Il pilota del Principato della Ferrari si è speso particolarmente per mettere a punto la monoposto in ottica gara, consapevole della penalità che lo riguardava, legata alla sostituzione del motore e all'aggiornamento della parte ibrida dello stesso. Un fine-settimana nel quale tanti hanno seguito la "strategia" della Rossa sia per le caratteristiche della pista di Spa-Francorchamps, dove è possibile superare, che per il congelamento dei motori dal 1° settembre che rimarranno tali fino al termine della stagione 2025. In questo quadro, quindi, sono stati sette i piloti a subire la medesima penalizzazione di Leclerc: l'olandese Max Verstappen (Red Bull), il francese Esteban Ocon (Alpine), ...

